Avatar | Fuoco e Cenere il film di James Cameron nelle sale ha una scena post-credits?

Ora nei cinema, Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, il terzo capitolo della saga, si distingue per la sua lunghezza imponente di oltre tre ore. Ma una domanda sorge spontanea: c’è una scena post-credits? Scopriamo insieme se il film nasconde un’anticipazione o un’ulteriore sorpresa dopo i titoli di coda.

Il terzo capitolo della saga fantascientifica di Cameron è finalmente nelle sale di tutto il mondo, così possiamo scoprire insieme se alla fine della storia è presente o meno una scena post-credits Avatar: Fuoco e Cenere vanta una durata mastodontica di 197 minuti (ovvero 3 ore e 17 minuti), che lo rende il capitolo più lungo della saga diretta da James Cameron fino ad oggi. Quando inizieranno a scorrere i titoli di coda, siamo sicuri che molti di voi avranno voglia di fare una sosta al bagno, ma varrà la pena restare seduti per vedere qualcosa in più? La saga di Avatar non è nota per includere scene extra, anche se la riedizione di Avatar: La via dell'acqua uscita la scorsa estate includeva una clip di Fuoco e Cenere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

