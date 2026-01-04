Il Como conquista tre punti contro l’Udinese grazie a un rigore di Da Cunha. Dopo un primo tempo dominato e numerose occasioni sprecate, i padroni di casa trovano il gol decisivo che permette loro di ottenere la vittoria. La partita ha mostrato un Como determinato, capace di sfruttare al meglio un episodio chiave, e rappresenta un risultato importante nel campionato.

Il Como batte l’ Udinese, grazie a un rigore di Da Cunha, dopo aver sprecato tantissime occasioni da rete in un primo tempo dominato. Tre punti importantissimi che consentono ai lariani di consolidare il sesto posto utile per l’ Europa. L’Udinese non ha messo in campo la sua superiorità fisica e solo Zaniolo ha provato la via del gol. La differenza l’ha fatta soprattutto la fitta rete di passaggi in velocità dei padroni di casa che hanno avuto un momento di difficoltà, ad inizio della ripresa. Rodriguez è stato devastante per tutta la partita e Piotrowski, non riusciva a contenerlo in alcun modo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avanti Como, tre punti di rigore. Un gol di Da Cunha piega l’Udinese

