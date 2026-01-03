Il Como sogna l' Europa | un rigore di Da Cunha basta per stendere l' Udinese
Il Como supera l'Udinese 1-0 grazie a un rigore di Da Cunha al 18' del primo tempo. La squadra lombarda, schierata con il modulo 4-2-3-1, mantiene la disciplina e conquista tre punti importanti in ottica salvezza. La vittoria permette al Como di consolidare le proprie ambizioni di avvicinarsi alle posizioni europee, mantenendo alta l’attenzione sulla fase finale del campionato.
Como - Udinese 1-0 Marcatore: 18'pt Da Cunha (rig). Como (4-2-3-1): Butez 6; Van Der Brempt 6 (45'st Smolcic sv), Kempf 6.5, Ramon 6, Moreno 6.5 (34'st Valle sv); Perrone 6.5, Caqueret 6 (23'st Paz 6); Vojvoda 6 (44'st Posch sv), Da Cunha 6.5, Rodriguez 6.5 (34'st Kuhn sv); Douvikas 5.5. In panchina: Vigorito, Cavlina, Dossena, Sergi Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas 6. Udinese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
