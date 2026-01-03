Diretta gol Serie A LIVE | Como Udinese 1-0 gol di Da Cunha

Segui in tempo reale i principali eventi della 18ª giornata di Serie A 2024/2025. Aggiornamenti su risultati, gol, cronaca e analisi delle sfide in corso, tra cui Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa, Juve Lecce e Atalanta Roma. Le partite vengono aggiornate live per offrire un quadro completo e preciso di ogni incontro, con sintesi e dettagli utili per gli appassionati e gli appassionati di calcio italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE COMO UDINESE 28? OCCASIONE COMO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, gol di Da Cunha Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0, gol annullato a Zaniolo! Fiorentina Verona 0-1, gol di Orban Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 0-0, inizia la sfida! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Diretta Milan-Hellas Verona oggi, Serie A. Risultato live; Torino Cagliari, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Roma - Genoa (3-1) Serie A 2025. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca al Sinigaglia! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata. ilsussidiario.net

