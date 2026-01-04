Autostrada del Brennero | rallentamenti e code nella mattinata di domenica

Da veronasera.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di domenica, sull’Autostrada del Brennero si registrano rallentamenti e code a causa di un aumento del traffico domenicale. Nonostante le festività natalizie siano ormai concluse, molti automobilisti continuano a spostarsi, determinando congestioni sulla principale arteria che collega Italia e Austria. Si consiglia di pianificare con attenzione i propri spostamenti e di consultare gli aggiornamenti sul traffico prima di partire.

Le festività natalizie sono oramai agli sgoccioli, ma sono ancora in molti a mettersi in viaggio sulle principali arterie stradali. Sulla A22 sono state segnalate code di 4 chilometri, intorno alle 10.30 di domenica 4 gennaio, tra i caselli di AlaAvio e Affi in direzione sud. A causarle sarebbe. 🔗 Leggi su Veronasera.it

autostrada del brennero rallentamenti e code nella mattinata di domenica

© Veronasera.it - Autostrada del Brennero: rallentamenti e code nella mattinata di domenica

Leggi anche: Terni, blackout nella mattinata di domenica in pieno centro

Leggi anche: Treni in ritardo a Firenze, mattinata di passione. Guasto a un convoglio e rallentamenti di oltre un’ora

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Code per incidente in A22, rallentamenti fra Nogarole Rocca e Verona Nord; Giornata di passione sull'A22: quattro incidenti congestionano il traffico in entrambe le direzioni. Lunghe code e rallentamenti per oltre 100 chilometri; Brennero, traffico in miglioramento dopo il “cambio degli sciatori”; Brennero, viabilità sotto pressione per quattro giorni consecutivi.

autostrada brennero rallentamenti codeGiornata di "passione" sull'A22: quattro incidenti congestionano il traffico in entrambe le direzioni. Lunghe code e rallentamenti per oltre 100 chilometri - in entrambe le carreggiate dell'Autostrada del Brennero: per chi viaggia in direzione di Modena il traffico è rallentato da Bo ... ildolomiti.it

autostrada brennero rallentamenti codeScontro tra due veicoli in A22, in azione i soccorsi: traffico bloccato e diversi chilometri di coda - Incidente stradale tra due veicoli sull'autostrada del Brennero in direzione nord, tra i caselli di Affi e Ala- ildolomiti.it

autostrada brennero rallentamenti codeBrennero, traffico in miglioramento dopo il “cambio degli sciatori” - Migliora la situazione sull’Autobrennero dopo il tradizionale avvicendamento dei turisti. altoadige.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.