Autostrada del Brennero | rallentamenti e code nella mattinata di domenica

Nella mattinata di domenica, sull’Autostrada del Brennero si registrano rallentamenti e code a causa di un aumento del traffico domenicale. Nonostante le festività natalizie siano ormai concluse, molti automobilisti continuano a spostarsi, determinando congestioni sulla principale arteria che collega Italia e Austria. Si consiglia di pianificare con attenzione i propri spostamenti e di consultare gli aggiornamenti sul traffico prima di partire.

Le festività natalizie sono oramai agli sgoccioli, ma sono ancora in molti a mettersi in viaggio sulle principali arterie stradali. Sulla A22 sono state segnalate code di 4 chilometri, intorno alle 10.30 di domenica 4 gennaio, tra i caselli di AlaAvio e Affi in direzione sud.

