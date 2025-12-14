Terni blackout nella mattinata di domenica in pieno centro

Domenica mattina a Terni si è verificato un blackout nel centro città, coinvolgendo numerose abitazioni. La mancanza di energia ha causato disagi tra i residenti, con diverse segnalazioni che attestano l'interruzione del servizio elettrico in diverse zone del centro.

Arrivano diverse segnalazioni nella mattinata di domenica 14 dicembre di un blackout, che ha interessato diverse abitazioni del centro cittadino. Coinvolte alcune strade come via Mazzini, via Carrara e piazza della Repubblica, intorno alle ore 10.30 di mattina, per un guasto locale. Sul posto è. Ternitoday.it

