Treni in ritardo a Firenze mattinata di passione Guasto a un convoglio e rallentamenti di oltre un’ora

Firenze, 5 novembre 2025 – Un’altra mattinata di passione per i tanti studenti, turisti e pendolari in viaggio lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. A causa di un guasto a un treno nella stazione di Rifredi, la circolazione ha risentito di importanti rallentamenti. E’ cominciato tutto intorno alle 8,20, quando il convoglio si è fermato in uno degli snodi più importanti della Toscana. GERMOGLI PH 8 FEBBRAIO 2017 LASTRA A SIGNA LA STAZIONE FERROVIARIA TRAVOLTO DAL TRENO CAUSE ANCORA DA ACCERTARE Cosa è successo. Il treno, fermo a Firenze Rifredi, ha ovviamente mandato in tilt la linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni in ritardo a Firenze, mattinata di passione. Guasto a un convoglio e rallentamenti di oltre un’ora

