Attacco al Venezuela | corteo per le strade del centro a Pisa

Il 3 gennaio, nel centro di Pisa, si è svolto un corteo promosso da diverse associazioni, tra cui Rete dei Comunisti e Potere al Popolo, per esprimere solidarietà e dissenso rispetto all'intervento militare in Venezuela. La manifestazione si è svolta in piazza XX Settembre, coinvolgendo attivisti e cittadini interessati a sottolineare l'importanza del rispetto della sovranità venezuelana. Un momento di riflessione e mobilitazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione internazionale.

Presidio e corteo nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, in pieno centro a Pisa. La mobilitazione, promossa da Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base (gli attivisti si sono ritrovati in piazza XX Settembre), per manifestare dissenso all'attacco al Venezuela da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Attacco al Venezuela: corteo per le strade del centro a Pisa Leggi anche: Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco Leggi anche: Attacco al Venezuela, il panico nelle strade di Caracas Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; Bologna, il video del presidio e del corteo per il Venezuela: «Contro l'aggressione degli Stati Uniti di Trump»; Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco; Spannaus: “L’attacco di Trump al Venezuela è un messaggio a Cina e Russia. Ora rischia anche l’Iran”. Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco - Lo gridano in coro trecento manifestanti in un presidio in piazza del Nettuno, condannando "il rapimento del presidente Nicolás Maduro e l’aggressione imperialista statuni ... msn.com

Venezuela sotto attacco, il panico della gente nelle strade di Caracas VIDEO - "Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un’operazione militare su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente ... ilgazzettino.it

Gli italiani in Venezuela chiusi in casa: “Facciamo scorte, temiamo il secondo attacco” - Il bombardamento di Caracas degli Usa che ha preceduto la cattura del presidente Nicolás Maduro “ha lasciato tutti stupiti”, raccontano. repubblica.it

Alanews - video e giornalismo. . Milano, il corteo ProPal confluisce nel presidio in sostegno del Venezuela sotto il Consolato generale degli Stati Uniti. Oltre 300 manifestanti di diverse sigle politiche e sociali hanno sfilato con bandiere e striscioni contro gli US - facebook.com facebook

Bologna, il video del presidio e del corteo per il Venezuela: «Contro l'aggressione degli Stati Uniti di Trump» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.