Un corteo di 300 persone si è radunato in piazza del Nettuno per protestare contro l’intervento statunitense in Venezuela, denunciando il rapimento di Nicolás Maduro e gli effetti dell’attacco. La manifestazione riflette le divisioni politiche sul tema, con i manifestanti che chiedono il rispetto della sovranità venezuelana e condannano le azioni esterne ritenute ingerenze.

"Giù le mani dal Venezuela". Lo gridano in coro trecento manifestanti in un presidio in piazza del Nettuno, condannando "il rapimento del presidente Nicolás Maduro e l’aggressione imperialista statunitense", che l’altra notte ha prodotto morti e feriti. A convocare il sit-in, che si è trasformato in un breve corteo culminato sotto le Due Torri, Potere al Popolo. Presenti Usb, Rete dei Comunisti, Giovani Palestinesi e i collettivi studenteschi Cambiare Rotta e Osa. Le stesse realtà che, in questi mesi, si sono mobilitate tra scioperi e cortei per la Palestina. Ora la mobilitazione parte per "la difesa del popolo bolivariano e la rivoluzione – dicono al megafono –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco

Leggi anche: Le fake news sull’attacco Usa al Venezuela – La diretta

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, raid aereo su Caracas provoca vittime. Maduro e la moglie catturati: sono stati incriminati a New York

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco; Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno. - Crisi in Venezuela: la Colombia blinda i confini e schiera l'esercito contro la guerriglia dell'ELN; Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel cortile di casa.

Kaplan sul raid Usa in Venezuela: “Ma quali narcos, l’America ha agito solo per interessi economici” - L’intervista all’ex membro del Defense Policy Board del Pentagono: “Caracas possiede le riserve petrolifere non sfruttate più grandi al mondo. repubblica.it