Attacco al Venezuela il panico nelle strade di Caracas

L’attacco al Venezuela ha generato tensione e preoccupazione tra la popolazione di Caracas. Secondo fonti ufficiali, gli Stati Uniti avrebbero condotto un’operazione militare su larga scala contro il paese e il presidente Nicolás Maduro. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre la città si confronta con le conseguenze di un evento di questa portata.

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un'operazione militare su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolás Maduro ". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth. Nelle immagini il panico nelle strade della capitale venezuelana Caracas, al momento dell'attacco.

