Attacco al Venezuela | corteo per le strade del centro a Pisa

Da pisatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, si è svolto a Pisa un corteo nel centro cittadino promosso da diverse associazioni, tra cui Rete dei Comunisti e Potere al Popolo. La manifestazione, partita da piazza XX Settembre, ha espresso solidarietà al Venezuela e ha rappresentato un momento di dissenso contro l'attacco internazionale nel paese sudamericano. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione politica e sociale locale e nazionale.

Presidio e corteo nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, in pieno centro a Pisa. La mobilitazione, promossa da Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base (gli attivisti si sono ritrovati in piazza XX Settembre), per manifestare dissenso all'attacco al Venezuela da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

