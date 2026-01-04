Atalanta Roma Gasperini nel post partita | Dispiace prendere un gol simile Sulla prestazione…

Dopo la partita tra Atalanta e Roma, l’allenatore Gasperini ha commentato la sconfitta dei giallorossi a Bergamo. Nel post partita, ha espresso dispiacere per il gol subito e ha analizzato la prestazione della squadra, offrendo una visione equilibrata della sfida. Le sue parole riflettono l’andamento della partita e gli aspetti da migliorare per entrambe le squadre.

Atalanta Roma, Gasperini nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta dei giallorossi a Bergamo Sconfitta per la Roma in casa dell’Atalanta. Nel post partita Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. GOL SCALVINI – «Non possono giudicarlo perché non ho rivisto l’azione. Sicuramente dispiace prendere un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma, Gasperini nel post partita: «Dispiace prendere un gol simile. Sulla prestazione…» Leggi anche: Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. VAR? Non capisco una cosa» Leggi anche: Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il ritorno di Gasperini a Bergamo: sfida per la prima volta l'Atalanta da ex dopo aver fatto la storia; Gasperini: Raspadori? Chiedete in Spagna. Dybala mi piace quando fa gol; Gasperini, pre Atalanta-Roma: Wesley ha qualche acciacco, Pisilli dovrebbe recuperare. Obiettivi? Fare la Roma più forte nel tempo; Gasperini torna a Bergamo: incrocio col passato, da eroe dell'Atalanta a rivale con la Roma. Roma, Gasperini: "Scalvini? Episodio chiaro a tutti. Noi dobbiamo imparare" - 22:43 – Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. tuttomercatoweb.com

Roma, a breve la conferenza stampa di Gasperini post Atalanta - 22:43 – Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. tuttomercatoweb.com

Gasperini diretta dopo Atalanta-Roma: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE - Gasperini cade a Bergamo contro l'Atalanta al termine di una partita giocata male dalla Roma. corrieredellosport.it

' Al rientro da titolare, nel giorno del ritorno di Gasperini a Bergamo, il difensore decide la sfida con la Roma al 45' minuto: 1-0 all'intervallo Segui con noi la partita: https://bgnews2.short.gy/atalanta-roma-live #bergam - facebook.com facebook

Atalanta-Roma, applausi, cori e uno striscione polemico: così è stato accolto l'ex Gasperini x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.