Aspettando la Befana a Baronissi | tutto pronto per l’Epifania 2026

A Baronissi si avvicina l’atteso appuntamento con l’Epifania 2026. La città si prepara a ospitare eventi, spettacoli e momenti di animazione pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Un’occasione per vivere insieme una tradizione che rinnova il suo fascino, offrendo un pomeriggio di convivialità e divertimento nel rispetto delle norme e delle consuetudini locali.

Tempo di lettura: 3 minuti La città di Baronissi si prepara a celebrare l’arrivo della Befana con un pomeriggio di festa, spettacolo e animazione per grandi e piccini. Lunedi 5 gennaio, Corso Garibaldi e la Villa Comunale ospiteranno una serie di iniziative pensate per chiudere in allegria le festività natalizie, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la partecipazione di tutta la comunità. L’appuntamento prevede musica, spettacoli, animazione per bambini e momenti di intrattenimento diffusi lungo le vie principali della città. Le attività prenderanno il via nel primo pomeriggio con animazioni dedicate ai più piccoli, laboratori creativi, punti fotografici a tema e spettacoli itineranti, mentre la Befana arriverà con la sua pedana danzante per distribuire dolci e regali ai bambini presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

