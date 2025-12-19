Fregene si prepara all’Epifania | arriva la Festa della Befana 2026

Fregene si appresta ad accogliere l’Epifania con la tradizionale Festa della Befana 2026, un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia. Dal 19 dicembre 2025, il borgo si anima con iniziative e sorprese, creando un’atmosfera magica e festosa. Un’occasione speciale per concludere le festività natalizie all’insegna dello spirito di condivisione e allegria.

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Fregene saluterà le festività natalizie con un evento dedicato a grandi e piccini. Martedì 6 gennaio 2026, l’associazione Vivere Fiumicino Fregene, in collaborazione con il Bar Sawadee e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza la tradizionale Festa della Befana. L’appuntamento è in via della Pineta di Fregene, (presso il Bar Sawadee, adiacente al Parco Giochi), dalle ore 14:00 alle 20:00. Una giornata piena di sorprese, animazione e dolci, perfetta per famiglie e bambini, che unisce tradizione religiosa e divertimento popolare. Il programma dettagliato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Maratonina della Befana, l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione

Leggi anche: La Befana vola su MagicLand: Epifania tra show e dolci per tutti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

QFregene di dicembre-gennaio è in edicola. Buona lettura e buone feste! - facebook.com facebook