Aspettando la Befana a Baronissi | città pronta a festeggiare l’Epifania 2026

Aspettando la Befana a Baronissi: la città si prepara a celebrare l’Epifania 2026 con eventi e iniziative che coinvolgono tutta la comunità, offrendo un’occasione per condividere tradizioni e momenti di convivialità. Un momento di festa che rafforza il senso di appartenenza e permette di vivere le festività in modo semplice e autentico.

Baronissi si prepara a salutare le festività natalizie con un grande appuntamento dedicato all'Epifania 2026. Lunedì 5 gennaio, Corso Garibaldi e la Villa Comunale diventeranno il cuore di un pomeriggio di festa pensato per coinvolgere bambini, famiglie e cittadini, tra musica, spettacoli e animazione diffusa. A partire dal primo pomeriggio sono in programma attività dedicate ai più piccoli, con animazioni, laboratori creativi, punti fotografici a tema e spettacoli itineranti. Attesa anche l'arrivo della Befana, che farà il suo ingresso con una pedana danzante per distribuire dolci e piccoli doni ai bambini presenti.

