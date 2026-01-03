Ascolti TV Total Audience | Venerrdì 2 Gennaio 2026 La Forza di una Donna cresce più di tutti +60K e +44K

Da tivvusia.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il venerdì sera del 2 gennaio 2026 si è confermato come un momento di forte ascolto televisivo, con Rai1 che ha mantenuto il suo primato grazie al film

Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, Rai1 ha confermato il suo primato nella total audience con il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa, che ha intrattenuto 2.707.000 spettatori, pari al 16,48% di share. Su Canale5, la pellicola Francesca Cabrini ha raccolto 1.436.000 spettatori con uno share del 10,69%, mentre su Rai2 il film Crudelia ha interessato 931.000 spettatori ( 5,75% di share ). Italia1 ha tenuto incollati davanti al video 1.267.000 spettatori con Harry Potter e il calice di fuoco ( 8,27% ). Su Rai3, lo speciale Enzo Jannacci – Vengo anch’io ha raggiunto 594.000 spettatori ( 3,34% ). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

