Ascolti TV Total Audience Sabato 6 Dicembre 2025 | La Forza di una Donna e Forbidden Fruit guidano la crescita

Ieri sera, sabato 6 dicembre 2025, il prime time televisivo italiano ha visto un nuovo scontro di ascolti tra Rai1 e Canale5, con Ballando con le Stelle e la finale di Tú Sí Que Vales come protagonisti assoluti. Su Rai1, l’undicesima puntata di Ballando con le Stelle, dopo il segmento Tutti in Pista, ha registrato 3.511.000 spettatori pari al 19,89% di share dalle 21:23 alle 22:35. La gara di ballo ha poi intrattenuto 2.691.000 spettatori con il 25,68% di share dalle 22:35 all’1:39 del mattino. Su Canale5, la finale di Tú Sí Que Vales, vinta da Kay La Ferrera, ha raccolto davanti al video 3.750. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience Sabato 6 Dicembre 2025: La Forza di una Donna e Forbidden Fruit guidano la crescita

