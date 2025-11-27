Tutto distrutto Gravissimo incidente stradale salto di corsia e schianto inevitabile
Un boato improvviso ha squarciato il silenzio del primo mattino, trasformando un normale giorno feriale in una scena drammatica segnata da un salto di corsia e da un impatto terribile. Erano da poco passate le 6:50 quando gli automobilisti in transito si sono ritrovati davanti a una situazione inattesa, con due veicoli fermi di traverso e i fari ancora accesi a illuminare un tratto di strada diventato irriconoscibile. In quel momento nessuno conosceva ancora la dinamica precisa, né le condizioni delle persone coinvolte: ciò che colpiva era l’immagine di un urto violentissimo che aveva spezzato la routine del traffico mattutino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
