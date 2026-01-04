Tragedia ad Ardea sorpasso fatale in via Laurentina | tre morti e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato lungo via Laurentina ad Ardea, provocando tre decessi e un ferito grave. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli, e le autorità stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause del sinistro.

Ardea – È di tre morti e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto ad Ardea, lungo via Laurentina. Lo scontro, secondo quanto ricostruito, è stato frontale e si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso. L'impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento. Per tre persone non c'è stato nulla da fare: i decessi sono avvenuti sul posto o poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Una quarta persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

