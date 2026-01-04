Albero si schianta su un’auto in corsa e sfonda il parabrezza | tragedia sfiorata a Palermo quattro giovani in ospedale

Da feedpress.me 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, lungo via San Martino tra Boccadifalco e Piano Geli, un albero è caduto su un'auto in transito, sfondando il parabrezza. Quattro giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’incidente ha evidenziato le criticità legate alla stabilità degli alberi lungo le strade cittadine e l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza pubblica.

Quattro giovani sono finiti in ospedale dopo che un albero è caduto su una auto in transito in via San Martino, nel territorio comunale di Palermo, lungo la strada che collega Boccadifalco e Piano Geli. L’incidente si è verificato in prossimità della chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli all’altezza del civico 318-320. I quattro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

albero si schianta su un8217auto in corsa e sfonda il parabrezza tragedia sfiorata a palermo quattro giovani in ospedale

© Feedpress.me - Albero si schianta su un’auto in corsa e sfonda il parabrezza: tragedia sfiorata a Palermo, quattro giovani in ospedale

Leggi anche: Albero si schianta su un’auto in corda e sfonda il parabrezza: tragedia sfiorata a Palermo, quattro giovani in ospedale

Leggi anche: Albero crolla su un'auto in transito in via San Martino e sfonda il parabrezza: quattro persone in ospedale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.