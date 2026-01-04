Albero si schianta su un’auto in corsa e sfonda il parabrezza | tragedia sfiorata a Palermo quattro giovani in ospedale

A Palermo, lungo via San Martino tra Boccadifalco e Piano Geli, un albero è caduto su un'auto in transito, sfondando il parabrezza. Quattro giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’incidente ha evidenziato le criticità legate alla stabilità degli alberi lungo le strade cittadine e l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza pubblica.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.