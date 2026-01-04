Albero si schianta su un’auto in corda e sfonda il parabrezza | tragedia sfiorata a Palermo quattro giovani in ospedale

A Palermo, lungo via San Martino, un albero è caduto su un’auto in transito, danneggiando il parabrezza. Quattro giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato nel tratto tra Boccadifalco e Piano Geli, evidenziando i rischi legati alla caduta di alberi in area urbana. La situazione rimane sotto controllo e sono in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto.

Quattro giovani sono finiti in ospedale dopo che un albero è caduto su una auto in transito in via San Martino, nel territorio comunale di Palermo, lungo la strada che collega Boccadifalco e Piano Geli. L'incidente si è verificato in prossimità della chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli all'altezza del civico 318-320. I quattro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, ma servono interventi su tanti alberi pericolanti

