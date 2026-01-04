Aggredito da baby gang a Catania il papà della vittima | Mio figlio 14enne picchiato per passatempo
Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di una baby gang a Catania. Il padre ha segnalato l’incidente alle autorità e sui social, evidenziando la gravità dell'evento. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei minori in città e sulla presenza di gruppi di giovani coinvolti in comportamenti violenti.
Un 14enne è stato aggredito da una baby gang a Catania. Il padre ha denunciato l'accaduto alle autorità e sui social. Il ragazzo è stato medicato in ospedale. Due degli aggressori, entrambi minorenni, sono stati identificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
