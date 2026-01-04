Aggredito da baby gang a Catania il papà della vittima | Mio figlio 14enne picchiato per passatempo

Un ragazzo di 14 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di una baby gang a Catania. Il padre ha segnalato l’incidente alle autorità e sui social, evidenziando la gravità dell'evento. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei minori in città e sulla presenza di gruppi di giovani coinvolti in comportamenti violenti.

Ragazzino pestato da una baby gang in piazza Stesicoro a Catania: padre posta la foto e scatta l'appello per più sicurezza - Ha solo 14 anni: due minorenni identificati e denunciati, il genitore denuncia e il Mpa chiede presidi stabili e più controlli in città ... lasicilia.it

Picchiato da baby gang nel centro di Catania, 14enne in ospedale - Un 14enne è stato medicato in ospedale a Catania, ieri sera, dopo essere stato picchiato da una baby gang nella centralissima piazza Stesicoro. msn.com

Ennesimo episodio di violenza inaccettabile. Un 22enne è stato aggredito e accoltellato da una baby gang per aver negato una sigaretta ad uno di loro. Una vergogna! - facebook.com facebook

"Abbiamo aggredito Paolo per divertirci". Oggi Paolo, vittima di una baby gang a #Torino, dopo 2 anni di coma si trova in un centro di riabilitazione e con una condanna fisica e psicologica a vita. I suoi aggressori, invece, sono rimasti impuniti. #Fuoridalcoro x.com

