Campobasso il 14enne picchiato dalla baby gang rischia di perdere l’udito | Tutto il paese è spaventato da loro

La madre del 14enne della provincia di Campobasso aggredito da quattro coetanei il 6 dicembre scorso rischia di perdere l’udito. «Credo che intraprenderemo un percorso con uno psicologo perché, oltre alle ferite visibili ci sono quelli non visibili che sono più difficili da guarire», dice la madre al Corriere della Sera. Il figlio, aggiunge, «non sta bene. Da quel maledetto sabato accusa sempre mal di testa e continua a non sentirci bene. Nei prossimi giorni abbiamo un’altra visita specialistica. Speriamo che ci diano delle buone notizie. Abbiamo paura che non possa più tornare a sentire bene come prima». Open.online

