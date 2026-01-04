Una nuova lite familiare si è conclusa in violenza questa mattina a Capriolo, nel Bresciano. Un confronto tra marito e moglie è sfociato in un episodio grave, con la donna aggredita con un coltello mentre cercava di allontanarsi. La situazione, ancora sotto controllo delle forze dell’ordine, evidenzia una problematica di relazioni familiari che richiede attenzione e riflessione.

Tempo di lettura: 2 minuti È degenerata nel sangue l’ennesima lite scoppiata questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, in una famiglia di origini napoletane. Un uomo di 51 anni ha aggredito la moglie 45enne colpendola al collo con un paio di forbici, ferendola gravemente. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’Ospedale Civile di Brescia, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma è fuori pericolo. Solo nei giorni scorsi aveva denunciato il marito per maltrattamenti, era stato attivato il Codice rosso e la donna, che ha raccontato di essere stata picchiata, era andata via di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredita a colpi di forbice dal marito mentre scappa

Leggi anche: La violenza non si ferma. Aggredita dal marito a colpi di ferro da stiro

Leggi anche: Aggredita mentre passeggia dall'ex marito: scaraventata a terra e pestata a calci e pugni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il caso #Garlasco: le ferite sul corpo della vittima potrebbero riscrivere la dinamica del delitto. Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, Chiara #Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra, poi colpita e uccisa sulle scale della cantina. #Tg1 Elena Fusai - facebook.com facebook

A Napoli, si cercano ancora i tre che hanno aggredito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Il Tg3 con Jacopo Cecconi ha intervistato il padre x.com