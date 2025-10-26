Aggredita mentre passeggia dall' ex marito | scaraventata a terra e pestata a calci e pugni
Due uomini sono stati arrestati per aver aggredito le proprie ex. Il primo episodio si è verificato a Caivano dove la polizia, in servizio di vigilanza presso la parrocchia 'San Paolo Apostolo' nel Parco Verde di Caivano, ha visto l'uomo aggredire l'ex moglie, che stava camminando in strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
