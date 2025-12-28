La violenza non si ferma. Aggredita dal marito a colpi di ferro da stiro.

La scena descritta dai carabinieri di Sant’Antonio Abate (Napoli), intervenuti il giorno di Santo Stefano per placare un uomo di 66 anni, intento a colpire la moglie 61enne con una violenza cieca e bestiale, riesce a spiegare, meglio di ogni altro tentativo, come quella frase sin troppo abusata – "Natale con i tuoi" – possa talvolta ammantarsi di un significato sinistro e angosciante. "L’albero di Natale, posto di fianco all’ingresso della cameretta, è a terra – hanno riferito i carabinieri, contattati dai figli della coppia, di 31 e 24 anni – alcuni piatti di plastica, bottiglie e pentole sono sul pavimento della cucina e le cerniere della porta della cucina sono distrutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

