Addio al professor Muraca competente e stimato

È deceduto all'età di 81 anni il professor Dino Muraca, insegnante di lettere presso la scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità scolastica e locale, dove era riconosciuto come un professionista competente e stimato. La sua figura ha lasciato un segno significativo nel percorso educativo e culturale della zona.

Fucecchio (Firenze), 4 gennaio 2026 – Lutto nella scuola e nelle istituzioni di Fucecchio. E' scomparso, all'età di 81 anni, il professor Dino Muraca, che è stato insegnante di lettere alla scuola media Montanelli Petrarca. Il professore è stato anche in consiglio comunale. I funerali si terranno domenica 4 gennaio alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute. In tanti si stanno stringendo attorno ai familiari, a cominciare dall'amministrazione comunale di Fucecchio, la sindaca Emma Donnini e la giunta a nome dell'intera comunità: tutti ricordano "con stima e affetto il professor Dino Muraca, insegnante di lettere alla scuola media Montanelli Petrarca ed eletto nelle liste di Alleanza Nazionale nel 1999, di cui poi divenne capogruppo in consiglio comunale; Muraca venne rieletto successivamente per la seconda volta nella tornata elettorale del 2004".

