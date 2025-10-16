Addio a Goracci | Competente e persona seria

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO "Siamo profondamente scossi dalla notizia improvvisa della morte del nostro consigliere Fabrizio Goracci (foto)". Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, commenta così la scomparsa dell’imprenditore agricolo del Collecchio, membro del Consiglio del Parco e profondo conoscitore delle sue aree boschive e, più in generale, del territorio. Malato da tempo, Goracci è deceduto la notte scorsa, dopo un peggioramento. "Con Fabrizio ho lavorato a stretto contatto, prima come consigliere e poi come presidente. In questi anni è stato un riferimento per tante attività che abbiamo messo in campo, una per tutte il percorso ciclabile del Collecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a goracci competente e persona seria

© Lanazione.it - Addio a Goracci: "Competente e persona seria"

Altre letture consigliate

addio goracci competente personaAddio a Goracci: "Competente e persona seria" - GROSSETO "Siamo profondamente scossi dalla notizia improvvisa della morte del nostro consigliere Fabrizio Goracci (foto)". Segnala lanazione.it

addio goracci competente personaÈ morto l'imprenditore Fabrizio Goracci, consigliere del Parco della Maremma: aveva 60 anni - Era malato da tempo, è scomparso nella notte dopo un improvviso peggioramento. Come scrive corrieredimaremma.it

addio goracci competente personaMagliano, addio a Fabrizio Goracci: scomparso a 59 anni consigliere di Comune e Parco della Maremma - Parco della Maremma in lutto per la scomparsa del consigliere Fabrizio Goracci, morto improvvisamente nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre dopo un peggioramento repentino di una ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Goracci Competente Persona