GROSSETO "Siamo profondamente scossi dalla notizia improvvisa della morte del nostro consigliere Fabrizio Goracci (foto)". Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, commenta così la scomparsa dell’imprenditore agricolo del Collecchio, membro del Consiglio del Parco e profondo conoscitore delle sue aree boschive e, più in generale, del territorio. Malato da tempo, Goracci è deceduto la notte scorsa, dopo un peggioramento. "Con Fabrizio ho lavorato a stretto contatto, prima come consigliere e poi come presidente. In questi anni è stato un riferimento per tante attività che abbiamo messo in campo, una per tutte il percorso ciclabile del Collecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio a Goracci: "Competente e persona seria"