A Casa Noemi l' anno inizia tra solidarietà e inclusione

A Casa Noemi, l'inizio dell’anno è un momento di solidarietà e inclusione. Il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha celebrato il nuovo anno con un pomeriggio dedicato alla fraternità e alla pace, promuovendo valori di condivisione e rispetto. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e favorire un clima di accoglienza e collaborazione.

Il Gruppo “Padre nostro . Padre di tutti” ha dato il benvenuto al nuovo anno con un pomeriggio di festa e di animazione, all’insegna della fraternità e della pace. Un inizio di anno caratterizzato dalla gioia di stare insieme e dal piacere della condivisione, che si è concretizzato sabato 3. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

