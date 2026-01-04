A Casa Noemi l' anno inizia tra solidarietà e inclusione

A Casa Noemi, l'inizio dell’anno è un momento di solidarietà e inclusione. Il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha celebrato il nuovo anno con un pomeriggio dedicato alla fraternità e alla pace, promuovendo valori di condivisione e rispetto. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e favorire un clima di accoglienza e collaborazione.

