Il Rotary, organizzazione internazionale impegnata da oltre un secolo nel servizio alla comunità, promozione della pace e sviluppo sociale, continua a portare avanti iniziative culturali e benefiche in tutto il mondo. Nato nel 1905, il Rotary riunisce professionisti, imprenditori e cittadini che mettono a disposizione le proprie competenze per contribuire al bene comune, con progetti che spaziano dalla sanità all’educazione, dalla tutela dei più fragili alla promozione dell’inclusione sociale. Nel Distretto 2031, che comprende il Piemonte e parte della Valle d’Aosta, questa missione si traduce in un’ampia gamma di iniziative culturali e sociali, tra cui un ruolo di primo piano è riservato agli eventi musicali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rotary Distretto 2031: due concerti “Aspettando il Natale” tra musica, solidarietà e inclusione