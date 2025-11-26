Torna l' Happening della solidarietà | due giorni per allenare l’inclusione tra campo comunità e digitale

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il XXVI Happening della solidarietà arriva a Palermo il 4 e 5 dicembre con un programma intenso e articolato dedicato alla trasformazione del Terzo Settore. Due giorni per riflettere sul ruolo delle imprese sociali in un contesto che cambia rapidamente, tra nuove tecnologie, sport inclusivo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

