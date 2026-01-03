You theater_ dance ? independent music presenta Mohamed Toukabri

Da veneziatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle ore 20:00, al Teatro del Parco di Mestre, si terrà la seconda serata della stagione dedicata alla danza, con la presenza di Mohamed Toukabri. L’evento, promosso da You Theater_Dance e independent music, presenta

Venerdì 16 gennaio ore 20:00 con Mohamed Toukabri al Teatro del Parco di Mestre inizia il nuovo anno presentando la seconda serata della stagione dedicata alla danza con Every-body-knows-what-tomorrow-brings-and-we-all-know-what-happened-yesterday ultimo lavoro dell'artista tunisino con base in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

you theater dance independent music presenta mohamed toukabri

© Veneziatoday.it - You theater_ dance ? independent music presenta Mohamed Toukabri

Leggi anche: Tredicesimo anno per la Dance Dream Tap Dance Academy: al via il nuovo percorso con Silvia Ferraris

Leggi anche: Gaia Rollo annuncia il singolo A e presenta l’EP alla Milano Music Week 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.