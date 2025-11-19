Gaia Rollo annuncia il singolo A e presenta l’EP alla Milano Music Week 2025

A è il nuovo singolo di Gaia Rollo che anticipa l'EP di debutto Something is changing at home. A è il nuovo singolo di Gaia Rollo – giovane cantautrice salentina – disponibile dal 19 novembre per Bellezza RecordsUniversal Music Italia in collaborazione con Dischi Uappissimi. Il singolo anticipa l'EP di debutto Something is changing at home, in uscita il 12 dicembre. A nasce da un'urgenza personale: tradurre in suono le parole e il bisogno di dar forma alle complessità emotive. Una riflessione sul confronto con gli altri, un gesto che può illuminare ma anche ferire, soprattutto quando si trasforma in un esercizio di continua autocritica.

