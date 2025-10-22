Tredicesimo anno per la Dance Dream Tap Dance Academy | al via il nuovo percorso con Silvia Ferraris
La Dance Dream Tap Dance Academy festeggia un traguardo importante: tredici anni di lavoro costante che hanno reso il progetto una realtà solida, riconosciuta e capace di formare danzatori nel tempo. Sotto la guida della docente Silvia Ferraris, professionista di riferimento nel panorama del tip. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
