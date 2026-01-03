Vince Seduci & Scappa ha conquistato la serata televisiva di venerdì, registrando ascolti record su Rai1. Il film

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca e Nino Frassica vincere la serata con una media di 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 il film Francesca Cabrini con Cristiana Dell'Anna ha invece segnato una media di 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato il secondo programma più visto della prima serata con una media di 1.533.000 spettatori (12.1%). Su Rai2 il film Crudelia con Emma Stone ed Emma Thompson ha siglato 926.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vince Seduci & Scappa, serata record per Quarto Grado

Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2025. Seduci & Scappa vince col 16.5%, Francesca Cabrini si ferma al 10.7%, svetta Quarto Grado (12.1%)

Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026. Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5%, Quarto Grado al 12,1%

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascolti tv, vince Seduci & Scappa, serata record per Quarto Grado - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca ... iltempo.it