Vince Seduci & Scappa serata record per Quarto Grado
Vince Seduci & Scappa ha conquistato la serata televisiva di venerdì, registrando ascolti record su Rai1. Il film
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca e Nino Frassica vincere la serata con una media di 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 il film Francesca Cabrini con Cristiana Dell'Anna ha invece segnato una media di 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato il secondo programma più visto della prima serata con una media di 1.533.000 spettatori (12.1%). Su Rai2 il film Crudelia con Emma Stone ed Emma Thompson ha siglato 926.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2025. Seduci & Scappa vince col 16.5%, Francesca Cabrini si ferma al 10.7%, svetta Quarto Grado (12.1%)
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026. Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5%, Quarto Grado al 12,1%
Ascolti tv, vince Seduci & Scappa, serata record per Quarto Grado - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca ... iltempo.it
Purché Finisca Bene: Seduci & Scappa News - Purché Finisca Bene: Seduci & Scappa news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... comingsoon.it
Seduci e Scappa vince la serata degli ascolti tv con 2,7 milioni di spettatori e il 16.5% di share. Francesco Arca inaugura in bellezza la nuova stagione di Rai Fiction. Un film tv che ha portato gioia e serenità nei primi giorni di questo 2026. Aspettiamo di rived - facebook.com facebook
#AscoltiTV | Venerdì 2 Gennaio 2025. Seduci & Scappa vince col 16.5%, Francesca Cabrini si ferma al 10.7%, svetta Quarto Grado (12.1%). Benissimo Harry Potter (8.2%). De Martino 24.1% vs Scotti 25.5% x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.