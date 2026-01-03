Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2025 Seduci & Scappa vince col 16.5% Francesca Cabrini si ferma al 10.7% svetta Quarto Grado 12.1%

Nella serata di venerdì 2 gennaio 2025, i dati di ascolto TV hanno mostrato diverse preferenze tra i programmi trasmessi. Seduci & Scappa su Rai1 ha ottenuto il 16,5% di share, mentre Francesca Cabrini si è fermata al 10,7%. Quarto Grado ha registrato il ascolto più alto con il 12,1%. Questi numeri riflettono le tendenze di visione della serata, offrendo un quadro chiaro delle preferenze degli spettatori.

Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Seduci & Scappa ha interessato 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Francesca Cabrini ha conquistato 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Crudelia intrattiene 926.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco incolla davanti al video 1.255.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Enzo Jannacci – Vengo anch’io segna 590.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.533.000 spettatori (12.1%). Su La7 The Illusionist – L’illusionista raggiunge 502. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2025. Seduci & Scappa vince col 16.5%, Francesca Cabrini si ferma al 10.7%, svetta Quarto Grado (12.1%) Leggi anche: Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026. Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5%, Quarto Grado al 12,1% Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025; Ascolti tv venerdì 2 gennaio | Seduci e scappa Francesca Cabrini Quarto grado; Sport in tv oggi venerdì 2 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti TV venerdì 26 dicembre 2025 | Canale 5 vince la prima serata access fortissimo per i game show. Ascolti TV 2 gennaio, la sfida tra Purché finisca bene – Seduci e scappa e Francesca Cabrini - Venerdì 2 gennaio su Rai1 la fiction Purché finisca bene - fanpage.it

