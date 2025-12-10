Vigili del fuoco cambio al vertice | Paolo Qualizza è il nuovo comandante
Il comando dei vigili del fuoco di Genova annuncia un cambio al vertice con l'ingegnere Paolo Qualizza che prende il ruolo di nuovo comandante, succedendo all’ingegnere Luigi Giudice. La cerimonia di passaggio di consegne segna un momento importante per la struttura operativa e gestionale del corpo dei vigili del fuoco nella città.
Passaggio di consegne al comando di vigili del fuoco di Genova tra il comandante uscente, l'ingegnere Luigi Giudice e il subentrante, l'ingengnere Paolo Qualizza. Cambio al vertice, il saluto di GiudiceGiudice è stato promosso, già da qualche settimana, direttore regionale del Friuli Venezia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Non solo frane e alluvioni, i consigli dei vigili del fuoco. “Pc spenti se uscite di casa”
Corridonia, operaio sepolto da fango e detriti mentre lavora con un escavatore: vigili del fuoco al lavoro per ore anche nella notte per estrarre il 48enne sangiustese
Auto divorata dalle fiamme lungo la SR71. Intervengono i vigili del fuoco
Liratv. . Festa dell’Immacolata: l’omaggio dei vigili del fuoco Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #Immacolata #festa #corona #concordia #cerimonia #omaggio #vigili #fuoco #fio - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, come ogni anno i #vigilidelfuoco hanno deposto all’alba la corona di fiori alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. A compiere il gesto il caporeparto Roberto Leo, il più anziano del Comando di Roma, salito a 27 metri sull’autoscala #8dicembr Vai su X
Vigili del fuoco, cambio al vertice: Paolo Qualizza è il nuovo comandante - Prende il posto di Luigi Giudice, ha partecipato a missioni internazionali come i terremoti di Java- Da genovatoday.it
