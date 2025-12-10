Vigili del fuoco cambio al vertice | Paolo Qualizza è il nuovo comandante

Il comando dei vigili del fuoco di Genova annuncia un cambio al vertice con l'ingegnere Paolo Qualizza che prende il ruolo di nuovo comandante, succedendo all’ingegnere Luigi Giudice. La cerimonia di passaggio di consegne segna un momento importante per la struttura operativa e gestionale del corpo dei vigili del fuoco nella città.

Passaggio di consegne al comando di vigili del fuoco di Genova tra il comandante uscente, l'ingegnere Luigi Giudice e il subentrante, l'ingengnere Paolo QualizzaCambio al vertice, il saluto di GiudiceGiudice è stato promosso, già da qualche settimana, direttore regionale del Friuli Venezia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

