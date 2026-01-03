Vicepresidente Venezuela | Maduro libero

La vicepresidente del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto l'immediato rilascio di Nicolás Maduro e Cilia Flores, sottolineando che Maduro è l'unico presidente legittimo del Paese. La richiesta arriva in un contesto di tensioni politiche, con il governo che insiste sulla legittimità del leader attuale. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità politica venezuelana.

21.50 La vicepresidente Rodriguez ha chiesto l'immediato rilascio del presidente Nicol s Maduro e di Cilia Flores, ribadendo che il presidente è "l'unico presidente del Venezuela". "Esiste solo un presidente di questo Paese ed è Nicolas Maduro. Abbiamo il diritto incrollabile di difendere la dignità del nostro popolo e del nostro Paese", aggiunge. La vicepresidente del Venezuela ha invitato il popolo venezuelano a "mantenere la calma" e ad affrontare la situazione "insieme, in perfetta unità nazionale".

Tutto chiaro: la vicepresidente del #Venezuela, Delcy Rodríguez, figlia di un sindacalista ucciso sotto tortura, è disponibile a Trump (e ha tradito sia Maduro che Machado). In cambio le compagnie petrolifere statunitensi avranno il totale controllo dell'industria x.com

