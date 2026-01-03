Trump | Maduro catturato in una fortezza ora Venezuela libero

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato di aver condotto un'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro in Venezuela. Secondo Trump, Maduro era nascosto in una fortezza e ora si trova negli Stati Uniti. La notizia segna un importante sviluppo nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione sulla situazione politica nel paese sudamericano.

(Adnkronos) – "Maduro era nascosto in una fortezza. Lo abbiamo preso con un'operazione incredibile". Donald Trump illustra il raid in Venezuela e l'operazione che ha condotto alla cattura del presidente Maduro, trasferito negli Stati Uniti. Il regime di Caracas, dice il presidente americano a Fox News, ha provato a negoziare per evitare l'escalation. "Gli ho . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Venezuela, l’annuncio di Trump: “Catturato Maduro” Leggi anche: Trump conferma l’attacco in Venezuela: “Catturato Maduro” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Maduro e la moglie catturati “mentre dormivano”. Trump bombarda il Venezuela, morti e feriti. Mosca: “Sovranità violata, inaccettabile”. Trump: "Maduro catturato in una fortezza, ora Venezuela libero" - Il presidente degli Stati Uniti: "Gli ho detto che doveva arrendersi, l'operazione è stata perfetta" ... adnkronos.com

Maduro catturato a letto con la moglie. Trump ha visto tutto da Mar-a-Lago - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati prelevati dalla loro camera da letto dalle forze statunitensi durante il ... iltempo.it

Venezuela, Trump sulla cattura di Maduro: “Operazione brillante, nessuna vittima Usa” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump sulla cattura di Maduro: “Operazione brillante, nessuna vittima Usa” ... tg24.sky.it

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

Trump attacca il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Ira di Mosca. La Ue: “Rispettare diritto internazionale” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.