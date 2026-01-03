Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 17 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 3 gennaio 2026 alle ore 17:25. Astral Infomobilità segnala traffico intenso sull'autostrada A1 per Napoli tra Ferentino e Roma Sud, con rallentamenti sul tratto Roma-Firenze a causa di un cantiere tra Orte e la capitale. Rallentamenti anche sulla Pontina e in alcune zone di Velletri, Genzano e Albano, influenzando la viabilità locale. Per ulteriori dettagli, consultate i servizi ufficial

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 per Napoli makuda tratti per traffico intenso tra Ferentino e la diramazione Roma Sud direzione Roma mentre sul tratto roma-firenze un cantiere attivo reale del traffico altezza Orte direzione Firenze sulla di cucine Roma Sud rallentamenti trattori Vergata ed il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale mentre sulla diramazione Roma nord sigaretta altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato concludi tra Pomezia Nord Castel di Decima direzione Roma con ripercussioni alla viabilità locale di via di Pratica sulla strada regionale Nettunense a rallentamenti a Pavona prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni H2O roccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

