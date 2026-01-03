Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 10 | 25

Benvenuti alla sintesi della viabilità della regione Lazio del 3 gennaio 2026 alle ore 10:25. Al momento, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo in complanare, con code tra Raccordo Anulare e Settecamini in direzione Teramo. La circolazione principale rimane fluida sulle autostrade e sul Raccordo Anulare. Sono in corso lavori di manutenzione a Ciampino, con alcune modifiche ai servizi ferroviari.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A24 Roma Teramo in complanare code tra Raccordo Anulare e Settecamini in direzione Teramo Per il resto la circolazione scorrevole sulla rete autostradale come anche sul Raccordo Anulare sulle principali arterie regionali Cambiamo argomento informando dell'iniziativa della regione Lazio denominata Natale in tour per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nella iscritti alla carta giovani bella per noi ancora per pochi giorni fino al 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio Passiamo al trasporto ferroviario fino al 6 gennaio si svolgeranno alcuni lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino gli interventi comporteranno modifiche lezioni e cancellazioni per alcuni treni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e un DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra La dedicato al unità di rete è tutto da Paola a ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 10:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 09:10

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19:40 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente sulla ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Concerto di fine anno al Circo Massimo, il piano mobilità romamobilita.it/primo-piano/co… x.com