Venezuela Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa

Da firenzepost.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero da forze statunitensi, secondo fonti ufficiali. La notizia rappresenta un importante sviluppo nella situazione politica del Venezuela, suscitando reazioni nel panorama internazionale. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questo evento, che potrebbe influenzare gli equilibri politici e diplomatici della regione.

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, insieme alla moglie, "è stato catturato e trasferito fuori dal Paese. L’operazione è stata realizzata in coordinamento con le forze di polizia statunitensi. Seguiranno ulteriori dettagli. Oggi alle 11 (ora locale) terrò una conferenza stampa a Mar-a-Lago. Grazie per l’attenzione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

venezuela trump maduro e la moglie catturati e portati fuori dal paese dalle forze usa

© Firenzepost.it - Venezuela, Trump: “Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa”

Leggi anche: Trump: "Maduro e moglie catturati e trasferiti fuori dal Paese". Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. "Puntano al nostro petrolio, li respingeremo"

Leggi anche: Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Maduro: «Pronti a parlare con Usa di lotta alla droga, petrolio e accordi economici»; Gli Usa attaccano il Venezuela, Trump: Catturato Maduro insieme a sua moglie.

venezuela trump maduro moglieGli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

venezuela trump maduro moglieVenezuela, Trump: «Attacco su larga scala. Maduro e la moglie sono stati catturati» - «Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte». msn.com

venezuela trump maduro moglieEsplosioni in Venezuela, Trump: "Maduro e la moglie catturati" - Il presidente americano lo ha annunciato sui social. ticinonews.ch

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.