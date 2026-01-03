Venezuela Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero da forze statunitensi, secondo fonti ufficiali. La notizia rappresenta un importante sviluppo nella situazione politica del Venezuela, suscitando reazioni nel panorama internazionale. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questo evento, che potrebbe influenzare gli equilibri politici e diplomatici della regione.

Venezuela, Trump: «Attacco su larga scala. Maduro e la moglie sono stati catturati» - «Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte». msn.com

Esplosioni in Venezuela, Trump: "Maduro e la moglie catturati" - Il presidente americano lo ha annunciato sui social. ticinonews.ch

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

Il #Venezuela spacca la destra #Usa: cosa farà ora #Trump #America #Maduro #geopolitica x.com

