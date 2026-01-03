Venezuela Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero da forze statunitensi, secondo fonti ufficiali. La notizia rappresenta un importante sviluppo nella situazione politica del Venezuela, suscitando reazioni nel panorama internazionale. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questo evento, che potrebbe influenzare gli equilibri politici e diplomatici della regione.
Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, insieme alla moglie, "è stato catturato e trasferito fuori dal Paese. L'operazione è stata realizzata in coordinamento con le forze di polizia statunitensi. Seguiranno ulteriori dettagli. Oggi alle 11 (ora locale) terrò una conferenza stampa a Mar-a-Lago. Grazie per l'attenzione"
