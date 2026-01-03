Venezuela Trump annuncia l' arresto di Maduro e della moglie | È già fuori dal Paese

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della sua consorte, trasferendoli fuori dal Venezuela. L'operazione, di portata significativa, rappresenta un episodio importante nelle relazioni internazionali e nella situazione politica venezuelana. Questa notizia segna un cambiamento rilevante nel contesto geopolitico della regione, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro del paese.

Venezuela-Usa, prove di distensione dopo l'escalation. Maduro sente Trump: "Droga e petrolio, pronto al dialogo" - "Se vogliono discutere seriamente un accordo per la lotta al narcotraffico, noi siamo pronti; se vogliono il petrolio del Venezuela, il Venezuela è ... affaritaliani.it

Venezuela, Trump annuncia "azioni via terra": significherebbe guerra. Il tycoon: "Noi li avevamo avvertiti" - Gli Stati Uniti inizieranno “molto presto” ad agire per fermare i sospetti trafficanti di droga venezuelani via terra: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. affaritaliani.it

L'Italia si è svegliata con Trump che ha deciso di bombardare il Venezuela. Oh, fra tanti imbelli che inneggiano alle guerre lo troviamo uno che è contento. Io ogni volta che succede un fatto del genere contento non sono. - facebook.com facebook

Maduro pronto al dialogo con Trump: colloquio su droghe e petrolio dal Venezuela x.com

