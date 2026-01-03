Venezuela Trump annuncia l' arresto di Maduro e della moglie | È già fuori dal Paese

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della sua consorte, trasferendoli fuori dal Venezuela. L'operazione, di portata significativa, rappresenta un episodio importante nelle relazioni internazionali e nella situazione politica venezuelana. Questa notizia segna un cambiamento rilevante nel contesto geopolitico della regione, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro del paese.

Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

