Trump | Maduro e moglie catturati e trasferiti fuori dal Paese Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas Puntano al nostro petrolio li respingeremo

Nella notte tra venerdì e sabato, Caracas è stata teatro di forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, secondo testimoni. Le esplosioni, avvenute intorno alle 2 del mattino locale, hanno causato preoccupazione tra la popolazione. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono che Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti all’estero, mentre le autorità statunitensi ribadiscono la volontà di respingere eventuali tentativi di minaccia alle risorse petrol

Forti esplosioni hanno scosso Caracas nella notte tra venerdì e sabato. Almeno sette boati, accompagnati dal rumore di velivoli a bassa quota, sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 in Italia), secondo quanto riferito da testimoni e da giornalisti presenti sul posto. In diversi quartieri della capitale venezuelana le persone sono scese in strada, richiamate dal frastuono e dalle vibrazioni percepite in più zone della città. I media Usa hanno riferito che l'attacco è stato ordinato dal presidente Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Maduro e moglie catturati e trasferiti fuori dal Paese". Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. "Puntano al nostro petrolio, li respingeremo" Leggi anche: Trump ordina l’attacco contro il regime di Maduro. Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. "Puntano al nostro petrolio, li respingeremo" Leggi anche: Caracas, esplosioni e aerei a bassa quota. «Trump ha ordinato l'attacco». Il regime di Maduro: «È aggressione, ci difenderemo» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump annuncia la cattura di Maduro e di sua moglie; Nicolas Maduro afferma che il Venezuela è “pronto” per i colloqui statunitensi sul traffico di droga. Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese” - Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas ... iltempo.it

Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese - Forti esplosioni nella notte a Caracas, con blackout e colonne di fumo vicino a basi militari. firstonline.info

Trump conferma gli attacchi in Venezuela: "Maduro e la moglie catturati" - Il presidente americano lo annunciano sui social. ticinonews.ch

La mano tesa di Maduro a Trump: “troviamo un accordo” Il presidente del Venezuela propone un’alleanza per contrastare il narcotraffico Ma respinge il “modello coloniale Sara Gandolfi , @Corriere x.com

Venezuela, Maduro propone a Trump colloqui su traffico droga In un gesto che sembra essere un tentativo di frenare l’escalation di tensione degli ultimi mesi tra USA e Venezuela, il presidente Maduro si è detto pronto a intraprendere colloqui con il suo omoni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.