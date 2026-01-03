Il 3 gennaio 2024, Orlando ha commentato l’azione degli Stati Uniti contro il Venezuela, sottolineando come l’attacco alla capitale venezuelana sia stato effettuato senza un mandato internazionale né approvazione del Congresso. La posizione evidenzia la preoccupazione per le implicazioni del gesto, invitando l’Unione Europea e l’Italia a mantenere una posizione ferma e responsabile nel rispetto del diritto internazionale.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente Trump attacca il Venezuela e bombarda la sua capitale senza nessun mandato internazionale e senza un voto del Congresso". Lo scrive sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando. "Siamo di fronte ad un'azione che straccia ogni residuo della legittimità internazionale e ad un pericolo non solo per il Venezuela. Non c'entra nulla l'inaccettabile operato di Maduro e fanno persino tenerezza quelli che premettono di aver preso le distanze dal regime venezuelano. E' evidente che esistevano per una potenza come gli Usa altre forme di pressione per favorire un'evoluzione del quadro politico di quel paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Orlando, 'Trump straccia diritto internazionale, Ue e Italia non balbettino'

