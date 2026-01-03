Venezuela | Bonelli ' attacco Trump è pirateria internazionale'

L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela rappresenta un atto grave di pirateria internazionale, secondo le dichiarazioni di Bonelli. La questione solleva importanti preoccupazioni sul rispetto della sovranità nazionale e sul diritto internazionale, richiedendo un'analisi attenta e un dialogo pacifico per la risoluzione delle tensioni.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo ed è un atto di pirateria internazionale. La lotta al narcotraffico è un alibi: domani Trump bombarderà la Cina per il fentanyl? Trump porta il mondo verso una guerra permanente. Il governo Meloni non condanna: due pesi e due misure". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, sul suo profilo Facebook.

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Venezuela, Conte: “Palese violazione del diritto internazionale. Meloni condanni questi attacchi”. Bonelli e Fratoianni: “Trump è un pirata globale” - “L’aggressione americana al Venezuela – tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte – non ha nessuna ... blitzquotidiano.it

