L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández graziato da Trump
Il procuratore generale dell ’ Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Juan Orlando Hernández, ex presidente del Paese. L’ex leader era stato condannato a quarantacinque anni di detenzione negli Stati Uniti per traffico di droghe illegali; era accusato di aver favorito il trasporto di oltre quattrocento tonnellate di cocaina. Per i giudici americani, era il fulcro di «una delle più grandi e violente cospirazioni al mondo per favorire il traffico di droga». La grazia di Donald Trump a Orlando Hernández è una mossa politica. Giusto pochi giorni fa, tuttavia, il politico ha ricevuto la grazia da Donald Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La magistratura dell’ #Honduras ha emesso un mandato di cattura internazionale contro l’ex presidente Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni per narcotraffico e graziato da Donald Trump. La destabilizzazione del paese centroamericano dovrebbe Vai su X
