Attacco Usa al Venezuela Maduro catturato e portato fuori dal Paese

Nella notte di sabato, Caracas è stata scossa da esplosioni e forti rumori di aerei e elicotteri. Secondo fonti ufficiali, l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha portato alla cattura di Maduro, che sarebbe stato trasferito fuori dal Paese. La situazione rimane in evoluzione, con impatti significativi sulla stabilità politica e sulla sicurezza nella regione.

Una serie di esplosioni e il rumore di aerei ed elicotteri a bassa quota sono stati avvertiti intorno alle 2 del mattino di sabato a Caracas. Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro installazioni civili e militari in più Stati del Paese, parlando apertamente di un’operazione armata americana sul territorio nazionale. Da Washington, nessuna conferma ufficiale per ora. Il Pentagono ha rinviato le richieste di commento alla Casa Bianca, che al momento non sta rispondendo alle richieste dei giornalisti. Ma poche ore prima delle esplosioni, la Federal Aviation Administration (Faa) aveva vietato tutti i voli commerciali e privati statunitensi nello spazio aereo del Venezuela e della vicina Curacao, citando “rischi per la sicurezza del volo legati a operazioni militari in corso”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese Leggi anche: Telefonata Trump-Maduro, tycoon: "Non risolutiva, Venezuela paese non amico, presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco Usa imminente" Leggi anche: Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Tensione tra Usa e Venezuela: Maduro apre a colloqui su traffico droga; Attacco al Venezuela: esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. Maduro accusa Usa e Trump: aggressione gravissima; Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas. Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it

Esplosioni a Caracas, le prime immagini. Maduro: “Attacco Usa” - Queste sono le prime immagini in arrivo dal Paese, alcune amatoriali, in cui si sentono boati e r ... askanews.it

Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese - Forti esplosioni nella notte a Caracas, con blackout e colonne di fumo vicino a basi militari. firstonline.info

Venezuela, Trump: Maduro catturato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

Venezuela, Maduro propone a Trump colloqui su traffico droga In un gesto che sembra essere un tentativo di frenare l’escalation di tensione degli ultimi mesi tra USA e Venezuela, il presidente Maduro si è detto pronto a intraprendere colloqui con il suo omoni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.