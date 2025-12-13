chi sono i veterani usa che hanno portato machado a oslo e che la pregano di non tornare in venezuela

Un gruppo di veterani statunitensi ha accompagnato María Corina Machado a Oslo, sottolineando il loro sostegno e preoccupazione per il suo ritorno in Venezuela. La leader dell’opposizione venezuelana, dopo mesi di clandestinità, ha lasciato il suo paese in un'operazione rischiosa, attirando l’attenzione globale sulla crisi politica venezuelana.

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha lasciato clandestinamente il Venezuela dopo mesi vissuti in semiclandestinità, in un’operazione ad alto rischio che ha attirato l’attenzione della comunità internazionale e riacceso il dibattito sulla crisi politica del Paese sudamericano. Machado, figura centrale dell’opposizione al presidente Nicolás Maduro, era entrata in clandestinità dopo le controverse elezioni presidenziali del 2024, segnate da accuse di brogli, repressione e arresti di attivisti. Secondo le ricostruzioni, ora sappiamo che la sua uscita dal Paese è avvenuta grazie a un’ operazione organizzata da una rete privata di ex militari statunitensi, specializzati in missioni di evacuazione in contesti ad alto rischio. Ilgiornale.it

