Trump stringe il cerchio sul Venezuela Con il blocco navale l’assedio a Maduro entra nel vivo

Trump intensifica la strategia contro il Venezuela, con un blocco navale e un assedio che avvicinano il regime change. L’Operazione Southern Spear si sviluppa con il blocco totale delle petroliere sanzionate, mentre il presidente annuncia via social la presenza della più grande flotta mai schierata nella regione, segnando un punto di svolta nelle tensioni con Maduro.

Un regime change che non osa dire il su nome. Una perifrasi di Oscar Wilde sempre più indicata per indicare gli sviluppi della Operazione Southern Spear, ora che Donald Trump ordina il blocco totale delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela e annunciare via social che “Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande flotta mai assemblata nella storia del Sud America. Questa situazione non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà mai visto prima, finché non restituiranno agli Stati Uniti tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

